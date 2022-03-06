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Son dakika haber... Bayburt'ta çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Bayburt'ta çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberler... Bayburt merkeze bağlı Akçakuzu köyünde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

BAYBURT (İHA) - Bayburt merkeze bağlı Akçakuzu köyünde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, bugün sabah saatlerinde merkeze bağlı Akçakuzu köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Resul Çeker'e ait kerpiç evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki 2 eve daha sıçradı. Olay yerine itfaiye, jandarma, 112 Acil Servis ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken 2 katlı 3 ev kullanılamaz hale geldi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'te köyde vatandaşların yanında olarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - BAYBURT

Son dakika haber... Bayburt'ta çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber... Bayburt'ta çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Bayburt, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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