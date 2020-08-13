Son dakika haber: Bayburt'ta bir köy karantinaya alındı
Bir son dakika haberine göre Bayburt'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
13.08.2020 12:31 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:53
Bayburt'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında Örence köyünde karantina kararı alındığı bildirildi.
Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar köyün giriş ve çıkışlara kapatıldığı kaydedildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA