Son dakika haber: Bayburt'ta bir köy karantinaya alındı Bir son dakika haberine göre Bayburt'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bayburt'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında Örence köyünde karantina kararı alındığı bildirildi. Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar köyün giriş ve çıkışlara kapatıldığı kaydedildi. Kaynak: AA