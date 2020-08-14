Son dakika haber! Battalgazi'deki orman yangını Son dakika haberlerine göre Malatya'da 5 hektar ormanlık alan ile 100 dönüm otluk alanın zarar gördüğü yangınla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı serbest bırakıldı.

Malatya'da 5 hektar ormanlık alan ile 100 dönüm otluk alanın zarar gördüğü yangınla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı serbest bırakıldı. Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonu arkasında otluk ve ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan İ.K. ile N.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde dün çıkan yangında 5 hektar ormanlık alan ile 100 dönüm otluk alan zarar görmüş, 2 zanlı gözaltına alınmıştı. Kaynak: AA