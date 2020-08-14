Son dakika haber! Battalgazi'deki orman yangını
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Battalgazi'deki orman yangını

Son dakika haberlerine göre Malatya'da 5 hektar ormanlık alan ile 100 dönüm otluk alanın zarar gördüğü yangınla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı serbest bırakıldı.

14.08.2020 18:08 | Son Güncelleme: 14.08.2020 18:44

Malatya'da 5 hektar ormanlık alan ile 100 dönüm otluk alanın zarar gördüğü yangınla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı serbest bırakıldı.

Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonu arkasında otluk ve ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan İ.K. ile N.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde dün çıkan yangında 5 hektar ormanlık alan ile 100 dönüm otluk alan zarar görmüş, 2 zanlı gözaltına alınmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber! Battalgazi'deki orman yangını

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çakmakla gaz kaçağını kontrol eden esnaf, az daha yanıyordu 3. Sayfa
Çakmakla gaz kaçağını kontrol eden esnaf, az daha yanıyordu
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında 3. Sayfa
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Magazin
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Avusturya, Doğu Akdeniz konusunda AB'ye çağrı yaptı: Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli Dünya
Avusturya, Doğu Akdeniz konusunda AB'ye çağrı yaptı: Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Magazin
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
'Zavadanak' sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı Güncel
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
Mensah için Galatasaray ve Beşiktaş görülmemiş bir yarışa girdi! Son söz Kayserispor'da
Mensah için Galatasaray ve Beşiktaş görülmemiş bir yarışa girdi! Son söz Kayserispor'da
4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim
4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim
Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz konusunda net mesaj: Gemilerimize yapılacak herhangi bir müdahale karşılıksız kalmayacak
Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz konusunda net mesaj: Gemilerimize yapılacak herhangi bir müdahale karşılıksız kalmayacak
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Muhabirin 'Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız' sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti
Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi
Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında 'Mahalle Denetim Ekipleri' oluşturulacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Bu nasıl baba! Çocukları uyurken evini ateşe verdi
Bu nasıl baba! Çocukları uyurken evini ateşe verdi
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu
Fenerbahçeli Deniz Türüç ile kaleci Harun Tekin Kasımpaşa yolunda
Fenerbahçeli Deniz Türüç ile kaleci Harun Tekin Kasımpaşa yolunda
Beşiktaş'ta Mirin ve Roco ile yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta Mirin ve Roco ile yollar ayrılıyor
Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti
Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi 'pes' dedirtti
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi
Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Ziya Selçuk Meral Akşener Muharrem İnce Fahrettin Koca
Magazin Cenk Eren Aamir Khan Ebru Polat Tuba Büyüküstün
Spor Okan Buruk Erol Bulut Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Gündem Manşetler Kaza Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Battalgazi'deki orman yangını - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 18:56:09. #1.15#
title