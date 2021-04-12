Battalgazi Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
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Battalgazi Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Battalgazi Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Battalgazi Belediyesi 5 iş makinesiyle araç parkı filosuna güçlendirdi.

Battalgazi Belediyesi 5 iş makinesiyle araç parkı filosuna güçlendirdi.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Osman Güder, araç filosunu güçlendirmek için yaptığı 25 milyon liralık yatırıma, 10 milyonluk yeni bir yatırım daha ekledi. Daha hızlı ve kaliteli hizmet için son sistemle donatılmış 5 iş makinesinden loder ve ekskavatörü teslim alan Battalgazi Belediyesi, araç parkı filosuna güç kattı.

Devlet Malzeme Ofisi'nden alınan iş makineleri, Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek.

Başkan Güder, iş makinelerinin teslimatı sırasında yaptığı açıklamada, 10 milyonluk yatırımı ilçeyle buluşturmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Satın alınan 5 iş makinesinden 2'sini teslim aldıklarının aktaran Güder, şunları kaydetti:

"Almış olduğumuz hizmet bayrağını daha ileriye taşıma noktasındaki gayretlerimizi gece gündüz sürdürüyoruz. Görevi devraldığımız ilk gün şunu ifade etmiştik. Özellikle Battalgazi Belediyesi'nin kullandığı araçların Belediyeye ait olması gerektiğini belirtmiştik. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalar neticesinde 25 milyonluk yatırım ile 50 çöp kamyonu, 30 hizmet aracı, süpürge araçları, kamyonlar, eskavatör, asfalt sathi kaplama kombi aracı, tuzlama robotları gibi ekipmanları Battalgazi'mize kazandırdık. Bugünde 10 milyon yatırım ile araç parkımızı güçlendirdik. Satın aldığımız 5 adet iş makinelerinden ekskavatör ve loderimizi bugün teslim aldık. Diğer 3 adet iş makinemizi de birkaç gün içerisinde teslim alarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Araç ve makine parkımızı güçlendirmemizde ki tek amacımız; Battalgazi'deki vatandaşlarımıza hizmeti daha hızlı ve kolay bir şekilde sunmaktır."

Battalgazi Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
Battalgazi Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
Battalgazi Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
Battalgazi Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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