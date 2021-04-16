Son dakika haber | Batmanlı çocukların al bayrak sevgisi duygulandırdı
Son dakika haberler: Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yaşayan iki çocuğun al bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yaşayan iki çocuğun al bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı.
Hasankeyf ilçesinde güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kaldırımda yürüyen iki çocuğun İlçe Emniyet Amirliği önünden geçtikleri sırada bahçe duvarına asılı Türk bayrağını fark etmeleri üzerine durdukları görülüyor.
Görüntüde, çocukların Türk bayrağı öperek alınlarına koyduktan sonra yollarına devam etmesi yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık