Son dakika haber... Batman Valiliğinden uçaksavar atışları nedeniyle "yüksek patlama sesi" uyarısı
29.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:07
Son dakika gelişmesine göre Batman Valiliği, kentte bugün icra edilecek uçaksavar atışlarından dolayı "yüksek ses" uyarısında bulundu.
Batman Valiliği, kentte bugün icra edilecek uçaksavar atışlarından dolayı "yüksek ses" uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, saat 16.30 ile 17.30 arasında 14'üncü İUS Üs Uçaksavar Tabur Komutanlığı tarafından L70 batarya uçaksavar atışları yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, belirtilen saatlerde "yüksek patlama sesi" olabileceğinden vatandaşların paniğe kapılmamaları istendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak