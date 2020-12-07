Son dakika haber | Batman Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığından cinsel istismarla ilgili açıklama
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Son dakika haber | Batman Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığından cinsel istismarla ilgili açıklama

07.12.2020 00:20 | Son Güncelleme: 07.12.2020 00:24
Son dakika haber | Batman Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığından cinsel istismarla ilgili açıklama

Gelen son dakika haberlerine göre Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur çocuk P.Ö.'nün cinsel istismara maruz kalması olayına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, bazı medya kuruluşlarınca yayımlanan paylaşım ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur çocuk P.Ö.'nün cinsel istismara maruz kalması olayına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, bazı medya kuruluşlarınca yayımlanan paylaşım ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması ihtiyacının duyulduğu vurgulandı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, mağdurun 11 Kasım'da Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ettiği belirtilerek, "Olay Gercüş ilçesi sınırlarında gerçekleştiğinden, soruşturma dosyası 17 Kasım 2020 tarihinde Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığınca, mağdur ve şüphelinin iddiaları/beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmakta, titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturma kapsamında şüphelilerden M.A. 13 Kasım 2020 tarihinde tutuklanmıştır. Soruşturmaya konu olay hakkında Gercüş Sulh Ceza Hakimliğinin 18 Kasım 2020 tarihli kararı ile gizlilik ve yayın yasağı kararı verilmiş olup, bazı medya kuruluşlarınca yayınlanan paylaşım ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Batman ili Gercüş ilçesinde mağdur çocuk P.Ö.'nün cinsel istismara maruz kalması olayı ile ilgili olarak kamuoyunun aydınlatılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Batman Cumhuriyet Başsavcılığının 05.12.2020 tarihli basın açıklamasında belirtildiği gibi titizlikle yürütülen soruşturmada ne sanık ne de tanık olarak hiç bir kamu görevlisinin adı geçmemektedir. Hal böyle iken Bölücü Terör Örgütüne müzahir bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında tamamen yalan ve maksatlı bir biçimde asker, polis ve korucularımızın olaya karıştığı iddia edilmektedir. Gercüş Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına rağmen yayın yapmaya devam eden medya kuruluşları ile sosyal medyada bu yalan haberleri yaymaya çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır." denildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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