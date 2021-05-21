Son dakika haber | Batman Valiliği: "Batman'da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur.

Son dakika haber: Batman Valiliği: "Batman'da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur.

Batman Valiliği: "Batman'da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur. Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı