Son dakika haber | Batman Valiliği: "Batman'da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur.
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Son dakika haber | Batman Valiliği: "Batman'da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur.

Son dakika haber | Batman Valiliği: 'Batman'da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Batman Valiliği: "Batman'da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur.

Batman Valiliği: "Batman'da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur. Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haber | Batman Valiliği: "Batman'da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur. - Haberler
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