Son dakika haber | BATMAN Vali Şahin: 'Yeni normale' Batmanlılar alışamadı
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Son dakika haber | BATMAN Vali Şahin: 'Yeni normale' Batmanlılar alışamadı

Son dakika haberleri: Vali Şahin: 'Yeni normale' Batmanlılar alışamadıBATMAN Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, kentte koronavirüs vakalarının artığına dikkat çekerek, "Yeni normale Batmanlılar alışamadılar.

12.06.2020 11:24 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:36

Vali Şahin: 'Yeni normale' Batmanlılar alışamadı

BATMAN Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, kentte koronavirüs vakalarının artığına dikkat çekerek, "Yeni normale Batmanlılar alışamadılar. Sanki salgın bitmiş, her şey normale girmiş gibi bir tavır içinde olan vatandaşlarımız var" dedi.

Koronavirüs vakalarıyla son günlerde gündeme gelen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki artışa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Maskesiz dolaşımın yasak olduğu Batman'da koronavirüsle mücadelede yeni normalleşme süreciyle birlikte vakalarda artış yaşandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle vaka sayılarında artışa yol açtığını söyledi.

Batmanlıların her şeyin normale döndüğüne dair bir tavır içinde olduğunu anlatan Vali Şahin, "Yeni normale Batmanlılar alışamadılar. Sanki salgın bitmiş, her şey normale girmiş gibi bir tavır içinde olan vatandaşlarımız var. Park ve bahçeler açıldı doğru ama parkların açılması, bu kısıtlamanın kaldırıldığı anlama gelmiyor" dedi.

'NEDEN CEZALAR KESİLDİ' DİYE SIZLANMALAR OLMASIN

Vali Şahin, kent genelinde koronavirüs tedbirlerinin sürdüğünü ifade ederek, herkesin bu tedbirlere uyması için çağrıda bulundu. Tedbirlere uymayanlara ceza verileceğini söyleyen Vali Şahin, "Buradan çağrı yapıyoruz, lütfen dikkat edin. Sonradan 'Neden cezalar kesildi?' diye sızlanmalar olmasın. Biz ceza yazmak istemiyoruz, fakat elimizde olan argümandan biri de cezadır. Kamu araçları, kurallara uyulması için sürekli anons ediyorlar. Bu uyarılar etki etmeyince elimizde de başka bir argüman kalmıyor. Artık cezai işlem yapmaktan başka çare kalmıyor. Son günlerde bu rehavetin sonucu olarak dalgalanmalar yaşıyoruz. Günlük pozitif vaka sayılarında yukarıya doğru yükseliyor. Bunu önlemenin tek yolu var, kurallara uymak. Tek felsefemiz maske takmak, mesafe kuralına uymak ve hijyen olmaktır. Bu üç kurala uyacağız. Tüm vatandaşlarımızı bu kurallar için hassas olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

'MASKESİZ DIŞARI ÇIKMIYORUZ'

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması, yeni vaka sayılarında beklenen düşüşün gerçekleşmesini geciktirirken, Batmanlılar maskesiz dolaşmanın yasaklanmasıyla maske takmayı ihmal etmiyor. Bir vatandaş, "Sıcak da olsa artık maske takmak zorundayız. Virüsle daha çok yolumuz var. Maske ve sosyal mesafeye dikkat etmek zorundayız" dedi.

Son dakika haber | BATMAN Vali Şahin: 'Yeni normale' Batmanlılar alışamadı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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