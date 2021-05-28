BATMAN MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU 5 GÖZALTI

BATMAN merkezli 2 ilde, FETÖPDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü muvazzaf, 5 şüpheli gözaltına alındı.

BATMAN merkezli 2 ilde, FETÖPDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü muvazzaf, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖPDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Batman merkezli 2 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda Batman İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 2 astsubay ve askeri okuldan ilişiği kesilen 1 askeri öğrenci olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı