Son dakika haberi! Batman merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 4 tutuklama
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Son dakika haberi! Batman merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 4 tutuklama

29.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:36
Son dakika haberi! Batman merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 4 tutuklama

Son dakika gündem haberi: Batman merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Batman merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü FETÖ/PDY Batman yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 2 öğretmen, 4 kamu görevlisi, 3 çeşitli mesleklerde çalışan, 1 ihraç edilen emniyet personeli olmak üzere 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 1 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

(Osman Arslan/İHA)

Son dakika haberi! Batman merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 4 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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