Son dakika haber... Batman İl Jandarma Komutanı Çakmak, şehit yakınlarıyla bir araya geldi

Son dakika habere göre Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Batman'da faaliyet yürüten Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Başkanı Ferhat Tüzün ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, vatan uğruna canını feda etmekten çekinmeyen gazilerin ve aziz şehit ailelerinin daima yanında olduğunu söyledi. Şehit yakınları ve gazilerin baş tacı olduğunu belirten Çakmak, "Devletimiz ve milletimiz şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek" dedi.

Ziyarette Albay Çakmak'a Vakıf Başkanı Ferhat Tüzün ve yönetim kurulu üyeleri tarafından üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti ülkesi ve milletinin bölünmez birliği için bedenlerini bayrak yapan kahraman gazilerimiz ve şehit yakınlarımıza verdiğiniz değerli desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı olarak vatan kahramanlarımız adına şükranlarımızı bir borç biliriz" yazılı onur plaketi verildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı