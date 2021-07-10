Son dakika haber... Batman İl Jandarma Komutanı Çakmak, şehit yakınlarıyla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Batman İl Jandarma Komutanı Çakmak, şehit yakınlarıyla bir araya geldi

Son dakika haber... Batman İl Jandarma Komutanı Çakmak, şehit yakınlarıyla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika habere göre Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Batman'da faaliyet yürüten Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Başkanı Ferhat Tüzün ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, vatan uğruna canını feda etmekten çekinmeyen gazilerin ve aziz şehit ailelerinin daima yanında olduğunu söyledi. Şehit yakınları ve gazilerin baş tacı olduğunu belirten Çakmak, "Devletimiz ve milletimiz şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek" dedi.

Ziyarette Albay Çakmak'a Vakıf Başkanı Ferhat Tüzün ve yönetim kurulu üyeleri tarafından üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti ülkesi ve milletinin bölünmez birliği için bedenlerini bayrak yapan kahraman gazilerimiz ve şehit yakınlarımıza verdiğiniz değerli desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı olarak vatan kahramanlarımız adına şükranlarımızı bir borç biliriz" yazılı onur plaketi verildi. - BATMAN

Son dakika haber... Batman İl Jandarma Komutanı Çakmak, şehit yakınlarıyla bir araya geldi
Son dakika haber... Batman İl Jandarma Komutanı Çakmak, şehit yakınlarıyla bir araya geldi
Son dakika haber... Batman İl Jandarma Komutanı Çakmak, şehit yakınlarıyla bir araya geldi
Son dakika haber... Batman İl Jandarma Komutanı Çakmak, şehit yakınlarıyla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Serenay Sarıkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Balotelli Burak Elmas Metin Oktay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Batman İl Jandarma Komutanı Çakmak, şehit yakınlarıyla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 10:24:55. #1.16#

title