Son dakika haber: Batman'daki kazada 2 kardeş hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Batman'daki kazada 2 kardeş hayatını kaybetti

11.03.2021 00:30 | Son Güncelleme: 11.03.2021 00:35

Son dakika haberler: Batman'daki kazada 2 kardeş hayatını kaybetti Batman'ın Sason ilçesi Gürgenli köy mevkiinde 2 kişinin öldüğü 24 kişin yaralandığı kazada hayatını kaybedilenlerin kardeş oldukları öğrenildi.

Batman'daki kazada 2 kardeş hayatını kaybetti

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesi Gürgenli köy mevkiinde 2 kişinin öldüğü 24 kişin yaralandığı kazada hayatını kaybedilenlerin kardeş oldukları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Öğrencileri taşıyan minibüs 300 metreden uçuruma yuvarlandı. Minibüste bulunan 7'si ağır 24 kişi yaralandı 2 kişi ise hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 18 yaşındaki Selim Barlık ve 16 yaşındaki Yasemin Barlık'ın kardeş oldukları öğrenildi. Yaralıların tedavisi devam ediyor.

Son dakika haber: Batman'daki kazada 2 kardeş hayatını kaybetti
Son dakika haber: Batman'daki kazada 2 kardeş hayatını kaybetti
Son dakika haber: Batman'daki kazada 2 kardeş hayatını kaybetti
Son dakika haber: Batman'daki kazada 2 kardeş hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN

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