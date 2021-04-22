Son dakika haber! BATMAN'DAKİ AFAD BİNASI ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK AYILARLA DONATILDI
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Son dakika haber! BATMAN'DAKİ AFAD BİNASI ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK AYILARLA DONATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre BATMAN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla valilik, çocuklar için AFAD İl Müdürlüğü binasını oyuncak ayılarla donattı.

BATMAN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla valilik, çocuklar için AFAD İl Müdürlüğü binasını oyuncak ayılarla donattı. Renkli ayıcıkları gören Batmanlılar, cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekti.

Batman Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla çocuklar için kent işlek bölgesinde bulunan AFAD binasını oyuncak ayılarla süsledi. Çocuklar için renkli ayıcıklarla süslenen binayı gören Batmanlılar, cep telefonu kamerası ile fotoğraf çekti. AFAD binasını oyuncak ayıcıklarla süslediğini görünce çok şaşırdığını söyleyen Mehmet Çelik, İlk defa böyle bir sürprizle karşılaştım. Çok beğendim. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum dedi.

Son dakika haber! BATMAN'DAKİ AFAD BİNASI ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK AYILARLA DONATILDI
Son dakika haber! BATMAN'DAKİ AFAD BİNASI ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK AYILARLA DONATILDI
Son dakika haber! BATMAN'DAKİ AFAD BİNASI ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK AYILARLA DONATILDI
Son dakika haber! BATMAN'DAKİ AFAD BİNASI ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK AYILARLA DONATILDI
Son dakika haber! BATMAN'DAKİ AFAD BİNASI ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK AYILARLA DONATILDI
Son dakika haber! BATMAN'DAKİ AFAD BİNASI ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK AYILARLA DONATILDI
Son dakika haber! BATMAN'DAKİ AFAD BİNASI ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK AYILARLA DONATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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