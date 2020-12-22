Son dakika haber! Batman'da yeni itfaiye şubesi yapılacak

Edinilen son dakika haberine göre Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Belediye İtfaiye Müdürlüğünün şubelerinde incelemelerde buldu.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Belediye İtfaiye Müdürlüğünün şubelerinde incelemelerde buldu.

Batman'da yangın ve afetlere karşı teknik kapasitesini artırılması amacıyla yapılması planlanan yeni itfaiye şubesi için saha çalışmasında bulunan Şahin, bu kapsamda İluh ve Belde Mahallerindeki İtfaiye Şubelerinde incelemelerde buldu.

Şubelerin personel, ekipman ve araç kapasitesi ile hizmet verdikleri alanlara ilişkin yetkililerden bilgi alan Şahin, yapılacak yeni itfaiye şubesi ile ilgili yetkililer ile istişarelerde bulundu.

Batman Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminal İşletmesi (BAŞTİ) yanındaki boş araziye yapılması planlanan yeni itfaiye şubesinin projesini inceleyen Şahin, yapılacak bina ve müştemilatın itfaiyenin tüm gereksinimlerinin düşünülerek projelendirildiğini söyledi.

Projede idare binasının yanı sıra 8 araçlık garaj, itfaiye erleri için spor ve eğitim salonu, koğuş, yemekhane ve dinleme odası gibi kısımlardan oluşacağını belirten Şahin, itfaiye teşkilatını güçlendirmek için yoğun bir gayret harcadıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak