Son dakika haber... Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber... Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

AA, İbrahim Toprak - Güncel
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Son dakika haber... Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Batman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

BATMAN (AA) - Batman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Petrolkent Mahallesi'nde tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 kilogram metamfetamin, 14 gram eroin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

Uyuşturucu, Batman, Güncel, Haberler

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