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Son dakika haberleri! Batman'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Batman'da uyuşturucu operasyonu Batman'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

BATMAN (İHA) - Batman'da uyuşturucu operasyonu

BATMAN - Batman'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 kilogram kubar esrar, 425 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

Son dakika haberleri! Batman'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri! Batman'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri! Batman'da uyuşturucu operasyonu

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İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Son Dakika Haberleri

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