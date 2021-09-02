Son dakika haber! Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haber! Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber! Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Batman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacılık yöntemiyle uyuşturucu ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde edenlere yönelik 31 Ağustos'ta 2 operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 700 gram esrar ve 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son dakika haber! Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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