Son dakika haber: Batman'da trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haber: Batman'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haber: Batman'da trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı yönden gelen araçla çarpıştı.

Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 72 EF 275 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 56 KD 825 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Son dakika haber: Batman'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haber: Batman'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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