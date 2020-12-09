Son dakika haber | Batman'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
09.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:01
Son dakika gündem haberine göre Batman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 108 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Batman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 108 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarihi eser kaçakçılarına yönelik kentte şüpheli kişilerin evlerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 adreste yapılan aramada 106 tarihi sikke ile birer adet yüzük ve kolye ucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tarihi eserler Batman Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak