Son dakika haber | Batman'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika haber | Batman'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

09.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:01
Son dakika haber | Batman'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre Batman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 108 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Batman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 108 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarihi eser kaçakçılarına yönelik kentte şüpheli kişilerin evlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 adreste yapılan aramada 106 tarihi sikke ile birer adet yüzük ve kolye ucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tarihi eserler Batman Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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