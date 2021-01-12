Batman'da, 126 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda 2 tutuklama
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Batman'da, 126 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda 2 tutuklama

12.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:09
Batman'da, 126 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda 2 tutuklama

BATMAN'da, kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirerek, atış kabiliyeti kazandıran ve ruhsatsız silah ticareti yapan şebekeye yönelik operasyonda 126 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

BATMAN'da, kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirerek, atış kabiliyeti kazandıran ve ruhsatsız silah ticareti yapan şebekeye yönelik operasyonda 126 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına 4 şüpheliden 2'si, mahkemece tutuklandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirip, atış kabiliyeti kazandırarak, ruhsatsız silah ticareti yapan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, araç ve atölyeye dönüştürülen depoda yapılan aramalarda; 126 ruhsatsız tabanca, 162 şarjör, farklı boyutlarda 18 fişek, 80 ağzı açık namlu, 16 silah gövdesi, 17 sürgü, 62 soğuk kaynak yapıştırıcı, 36 kabza plastiği, 1 pres makinesi, 1 mengene takılı tezgah, 1 matkap tezgahı ve makinesi, 2 kumpas, 2 taşlama makinesi, 2 spiral makinesi, 1 matkap ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Gözaltına 4 şüpheliden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Batman'da, 126 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda 2 tutuklama
Batman'da, 126 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda 2 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşat YİĞİZ

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