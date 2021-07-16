Batman'da sigara hırsızı kamerada

Batman'da sigara hırsızı kamerada Batman'da bir motosikletin kasasında bulunan sigara kartonlarını çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Batman'da sigara hırsızı kamerada

BATMAN - Batman'da bir motosikletin kasasında bulunan sigara kartonlarını çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 16.30 sularında Batman Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletini bakım için tamirciye götüren şahısın motosikletinin kasasında bulunan 2 karton sigarayı fark eden hırsız, hemen harekete geçip sigaraları çaldı. Zanlı bölgeden hızla uzaklaşırken, olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş