Son dakika haber | Batman'da sıcaktan bunalan çocuklar, fıskiyelerin altında serinlemeye çalıştı
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Son dakika haber | Batman'da sıcaktan bunalan çocuklar, fıskiyelerin altında serinlemeye çalıştı

Son dakika haber | Batman'da sıcaktan bunalan çocuklar, fıskiyelerin altında serinlemeye çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gelen son dakika haberlerine göre Batman'da aşırı sıcaklıktan bunalan çocuklar kıyafetleri ile birlikte kentin farklı noktalarında belediyenin renkli süs fıskiyelerinin altında serinlemeye çalıştı.

Batman'da aşırı sıcaklıktan bunalan çocuklar kıyafetleri ile birlikte kentin farklı noktalarında belediyenin renkli süs fıskiyelerinin altında serinlemeye çalıştı.

Batman'da artan sıcaklık hayatı olumsuz etkiledi. Her geçen gün daha da aratan sıcaklıkta bunalan bazı çocuklar, ailelerinin ve çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden serinlemeye çalıştı. Çocuklar, belediyenin yaptığı açılıp kapanan ışıklı süs fıskiyelerinin altında kıyafetleri ile birlikte girerek serinlemesi dikkat çekti. Elektrik kaçağı olma riskine aldırış etmeyen çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden suda oyun oynadığı görüldü. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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