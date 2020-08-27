Son dakika haber! Batman'da sel sularına kapılan 55 yaşındaki kadın son anda kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Batman'da sel sularına kapılan 55 yaşındaki kadın son anda kurtarıldı

Son dakika haberlerine göre Batman'ın Sason ilçesinde sağanak yağış sel ve heyelana neden oldu.

Son dakika haber! Batman'da sel sularına kapılan 55 yaşındaki kadın son anda kurtarıldı
27.08.2020 10:09 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:12

Batman'ın Sason ilçesinde sağanak yağış sel ve heyelana neden oldu. Sele kapılan bir kadın akrabaları ve şantiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre Sason'a bağlı Yuvalar köyü Üçdirek mezrasında gece geç saatlerde aniden başlayan sağanak yağmur sele dönüştü. Sağanak yağışan dışarıda yakalanan 55 yaşındaki 6 çocuk annesi Herdem B., sel sularına kapılarak sürüklenmeye başladı. Durumdan haberdar olan akrabalarının yoğun çabaları sonucunda sel sularına kapılan kadın son anda kurtarıldı.

Baygın durumda olan kadını yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi Sason şantiye ekipleri, sel suları ve oluşan heyelanlar nedeniyle kapanan köy yolunu açarak 4 saat süren zorlu çalışma sonucu sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı. Yolların açılmasıyla köye ulaşan 112 acil servis ekibinin ilk müdahaleyi ambulansta yaptığı hasta, 4 saatlik sonra Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sason Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Hastanesine sevk edilen Herdem B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BATMAN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Demir'i başdanışmanlığına atadı Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Demir'i başdanışmanlığına atadı
Rengi ilgi çekse de sebebi çok acı! Bilinçsiz sulama Küçük Göl'ü pembeye bürüdü Güncel
Rengi ilgi çekse de sebebi çok acı! Bilinçsiz sulama Küçük Göl'ü pembeye bürüdü
Meteoroloji uyardı! 8 ilde sağanak bekleniyor Güncel
Meteoroloji uyardı! 8 ilde sağanak bekleniyor
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber Magazin
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti Güncel
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Bölgede istikrarsızlığı yaratan taraf Türkiye değil Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Bölgede istikrarsızlığı yaratan taraf Türkiye değil
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 4 ölü
Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 4 ölü
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi
Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi
Karısına kızan öfkeli sürücü aracını ateşe verdi
Karısına kızan öfkeli sürücü aracını ateşe verdi
Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti
Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti
Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak
Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak
Feci şekilde can veren kadının ailesinden bomba iddia: İşkence yapıldığına dair videolar elimizde
Feci şekilde can veren kadının ailesinden bomba iddia: İşkence yapıldığına dair videolar elimizde
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi
Taksisinde bulduğu 2 bin 500 doları sahibine teslim etti
Taksisinde bulduğu 2 bin 500 doları sahibine teslim etti
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
14 ilde ek tedbirler alındı! Nüfus müdürlüklerindeki işlemler randevulu gerçekleştirilecek
14 ilde ek tedbirler alındı! Nüfus müdürlüklerindeki işlemler randevulu gerçekleştirilecek
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı
Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Saylak Demet Akalın Defne Samyeli Demet Özdemir
Spor Eddie Newton Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kız Ateş Adana Ankara
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Batman'da sel sularına kapılan 55 yaşındaki kadın son anda kurtarıldı - Batman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 10:13:28. #1.15#
title