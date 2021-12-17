Son dakika haber | Batman'da polis eşleri, öğrencilere burs için seferber oldu

BATMAN (AA) - Batman'da Polis Eşleri Derneği tarafından öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binasında düzenlenen kermeste, polis eşleri tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekler satışa sunuldu. Kermeste elde edilecek gelir, öğrencilere burs olarak verilecek.

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, derneğin amacının üniversite okuyan ve şehit olan polisler çocuklarına burs imkanı temin etmek olduğunu belirterek, "Polis eşleri böyle bir kermes etkinliği yaptılar. Buradan gelecek gelirle üniversite okuyan çocuklarımıza maddi destek sağlayacağız. İhtiyaç hasıl olduğunda bu tarz kermesleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kermesin açılışına, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başkaya ve Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan katıldı.