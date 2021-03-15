Koruma altında olan kuşları avlayan kişiye 5 bin 879 lira ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Koruma altında olan kuşları avlayan kişiye 5 bin 879 lira ceza kesildi

15.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:27
Koruma altında olan kuşları avlayan kişiye 5 bin 879 lira ceza kesildi

Batman'da koruma altında olan kuşları avlayan kişiye 5 bin 879 lira ceza kesildi.

Batman'da koruma altında olan kuşları avlayan kişiye 5 bin 879 lira ceza kesildi.

Kent merkezi Bayındır Mahallesinde polis ekipleri boş arazide kaçak avcılık yapan kişiyi tespit etti.

Koruma altında olan ve avlanması yasak kuşları yakalamaya çalışan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan 5 bin 879 lira ceza uygulandı.

Şahsın elindeki kafes ve tuzak malzemelerine de el konuldu.

Koruma altında olan kuşları avlayan kişiye 5 bin 879 lira ceza kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akbağ Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Caner Erkin Hakan Kutlu Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koruma altında olan kuşları avlayan kişiye 5 bin 879 lira ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 13:37:52. #1.16#
title