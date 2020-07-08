Son dakika haber! Batman'da koronavirüs önlemleri Son dakika habere göre Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına yönelik denetim yaptı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına yönelik denetim yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ticari taksiler, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, çay bahçesi, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe, berber, kuaför, alışveriş merkezleri ve parklarda denetim gerçekleştirildi. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de otobüslerde yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu. Kaynak: AA