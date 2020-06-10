Son dakika haber! Batman'da kan bağışı Son dakika güncel haberi... Batman'da vatandaşlar Türk Kızılay Batman Şubesi tarafından değişik noktalarda kurulan stantlarda kan bağışında bulundu.

Batman'da vatandaşlar Türk Kızılay Batman Şubesi tarafından değişik noktalarda kurulan stantlarda kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Batman Şubesi, Turgut Özel Bulvarı üzerinde stant açarak, bağışçılardan kan topladı.

Çok sayıda vatandaş, form doldurup gerekli sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra kan verdi.

Kızılay ekibi, bir yandan kan alırken, diğer yandan da broşür dağıtarak halkı bilgilendirdi.

Kaynak: AA