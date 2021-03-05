Son dakika haber! Batman'da helikopter kazasında şehit olan askerler için Kur'an okundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber! Batman'da helikopter kazasında şehit olan askerler için Kur'an okundu

05.03.2021 14:50 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:55
Son dakika haber! Batman'da helikopter kazasında şehit olan askerler için Kur'an okundu

Gelen son dakika haberlerine göre Batman'ın Sason ilçesinde cuma namazı öncesi camilerde Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen helikopterde şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Batman'ın Sason ilçesinde cuma namazı öncesi camilerde Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen helikopterde şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Sason İlçe Müftüsü İbrahim Yaman ve müftülük personeli tarafından ilçedeki bütün camilerde cuma namazı öncesi Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 11 asker için Kur'an-ı Kerim okunarak, hatmi şerif duası yapıldı. - BATMAN

Son dakika haber! Batman'da helikopter kazasında şehit olan askerler için Kur'an okundu
Son dakika haber! Batman'da helikopter kazasında şehit olan askerler için Kur'an okundu
Son dakika haber! Batman'da helikopter kazasında şehit olan askerler için Kur'an okundu
Son dakika haber! Batman'da helikopter kazasında şehit olan askerler için Kur'an okundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Bülent Ersoy Sedat Kapurtu Kerimcan Durmaz
Spor Ümit Öztürk Ünal Karaman Mesut Bakkal Cüneyt Çakır Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Batman'da helikopter kazasında şehit olan askerler için Kur'an okundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 14:55:42. #1.15#
title