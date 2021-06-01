Son dakika haber! Batman'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 4 tutuklama

Bir son dakika haberine göre Batman merkezli 2 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 5 şahıstan 4'ü tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.