Son dakika haber! Batman'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 4 tutuklama
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Son dakika haber! Batman'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 4 tutuklama

Son dakika haber! Batman'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 4 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Batman merkezli 2 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 5 şahıstan 4'ü tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman merkezli 2 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 5 şahıstan 4'ü tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması soruşturması kapsamında Batman merkezli 2 ilde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanması içerisinde Batman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 2 astsubay ve askeri okuldan ilişiği kesilen 1 askeri öğrenci olmak üzere toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Batman İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şahıstan 4'ü tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BATMAN

Son dakika haber! Batman'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 4 tutuklama
Son dakika haber! Batman'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 4 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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