Batman'da en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında etkinlik düzenlendi
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Batman'da en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında etkinlik düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında etkinlik düzenlendi İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında, Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bir etkinlik düzenlendi.

Batman'da en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında etkinlik düzenlendi

BATMAN - İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında, Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bir etkinlik düzenlendi.

Emniyet ekipleri bir taraftan uyuşturucu operasyonları yaparken bir taraftan 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında bilgilendirme yapmaya devam ediyor. Batman Üniversitesi merkez kampüsündeki etkinlikte sahneye yerleştirilen ve içine uyuşturucu konulan kutuyu bulan narkotik köpeği 'Maya' ile düzenlenen gösteri, büyük alkış aldı. Gösteri sonrası konuşma yapan polis memuru Ayşegül Yılmaz, "Yaptığımız anketler sonucunda uyuşturucu maddesi kullanan gençlerin çoğu, ilk kullanmaya evde başladıklarını tespit ettik. Biz de bugün bu konu ile ilgili anneleri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak üzere bu etkinliği düzenledik. Anneler uyuşturucu gördükleri zaman ne yapmaları gerektiği ile ilgili bilgilendirmede bulunacağız. Uyuşturucuya başlanmadan önce önüne geçebilmek ve erken tespit bizim için çok önemli. Ne kadar erken fark edersek, ne kadar erken teşhis edilirse bu son derece tedavi konusunda önemli. Gerek polis olsun gerek jandarma olsun herkes kendi mıntıkasında elinden geleninin iyisini yapmak zorunda" dedi.

Etkinlikte konuşan Renkli Eller Otizm Derneği Koordinatörü Mustafa Munar ise tek yönlü iletişim araçlarının zararları, uyarı eksikliği ve otizm ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Programa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Eliaçık, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Murat Dokumacı ve vatandaşlar katıldı.

Batman'da en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında etkinlik düzenlendi
Batman'da en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında etkinlik düzenlendi
Batman'da en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında etkinlik düzenlendi
Batman'da en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında etkinlik düzenlendi
Batman'da en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında etkinlik düzenlendi
Batman'da en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında etkinlik düzenlendi
Batman'da en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında etkinlik düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş

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