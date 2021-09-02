Batı Şeria'da halk pazarında dev yangın

Batı Şeria'nın Nablus kentindeki halk pazarında yangın çıkarken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Batı Şeria'nın Nablus kentindeki halk pazarında yangın çıkarken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde bulunan bir halk pazarında sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Nablus Belediyesi İtfaiye Müdürü Ramez Al-Dalaa, yangının saat 03.00 sıralarında çıktığını ve halk pazarına geniş ölçüde yayıldığını bildirdi. Nablus Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Al-Dalaa, yangına 7 itfaiye aracıyla müdahale edildiğini ifade etti. Yangının pazarın tüm bölgelerini sardığını kaydeden Al-Dalaa, aynı pazarda 5'inci kez yangın çıktığını ancak bu defaki yangında pazarın tamamen yok olduğunu dile getirdi.

Yangının nedeninin araştırıldığı belirtildi. Yangında can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, hasarın boyutunun çok büyük olduğu tahmin ediliyor.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı