Son dakika haber... Batı Karadeniz'in "incisi" Akçakoca'da sessizlik drone ile görüntülendi

Son dakika gündem haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Batı Karadeniz'in "incisi" olarak bilinen Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Batı Karadeniz'in "incisi" olarak bilinen Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da sessizlik hakim oldu.

Özellikle hafta sonu çevre illerden gelenlerle yoğunluk yaşanan ilçede kısıtlama nedeniyle sahil, liman ve kordon boyundaki sakinlik drone ile görüntülendi.

Mavi bayraklı Çuhallı sahili, Çınar Caddesi ile Fedai Karabıyık Parkı sessizliğe büründü.

Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından olan Akçakoca limanında da balıkçıların kurallara uyduğu ve sessizlik hakim olduğu görüldü.

Polis, bekçi ve zabıta ekipleri, bölgede denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş