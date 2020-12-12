Son dakika haber... Batı Karadeniz'in "incisi" Akçakoca'da sessizlik drone ile görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Batı Karadeniz'in "incisi" Akçakoca'da sessizlik drone ile görüntülendi

12.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:28
Son dakika haber... Batı Karadeniz'in

Son dakika gündem haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Batı Karadeniz'in "incisi" olarak bilinen Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Batı Karadeniz'in "incisi" olarak bilinen Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da sessizlik hakim oldu.

Özellikle hafta sonu çevre illerden gelenlerle yoğunluk yaşanan ilçede kısıtlama nedeniyle sahil, liman ve kordon boyundaki sakinlik drone ile görüntülendi.

Mavi bayraklı Çuhallı sahili, Çınar Caddesi ile Fedai Karabıyık Parkı sessizliğe büründü.

Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından olan Akçakoca limanında da balıkçıların kurallara uyduğu ve sessizlik hakim olduğu görüldü.

Polis, bekçi ve zabıta ekipleri, bölgede denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

İlgili Haberler

'Batı Karadeniz'in İncisi'nde sessizlik drone ile görüntülendi
'Batı Karadeniz'in İncisi'nde sessizlik drone ile görüntülendi
Son dakika haberleri | Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin
Son dakika haberleri | Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin
Son dakika haber: Batı Karadeniz'de balık tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor
Son dakika haber: Batı Karadeniz'de balık tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hakan Taşıyan Demet Özdemir Birkan Sokullu Caner Cindoruk
Spor Samatta Fatih Terim Burak Yılmaz Kylian Mbappe Enner Valencia
Tüm Haberler Ateş Türk Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Batı Karadeniz'in "incisi" Akçakoca'da sessizlik drone ile görüntülendi - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 14:29:14. #1.15#
title