Son dakika haber: Batı Afrika ülkelerinden Mali'de darbe girişiminde bulunan askerlere "kışlaya dönün" çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Batı Afrika ülkelerinden Mali'de darbe girişiminde bulunan askerlere "kışlaya dönün" çağrısı

Son dakika haberleri... Mali'nin başkenti Bamako çevresinde sabah saatlerinden bu yana yaşanan askeri hareketliliğin ardından, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), ülkede darbe girişiminde bulunan askerlere "kışlaya dönün" çağrısı yaptı.

Son dakika haber: Batı Afrika ülkelerinden Mali'de darbe girişiminde bulunan askerlere
18.08.2020 19:35 | Son Güncelleme: 18.08.2020 19:35

Mali'nin başkenti Bamako çevresinde sabah saatlerinden bu yana yaşanan askeri hareketliliğin ardından, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), ülkede darbe girişiminde bulunan askerlere "kışlaya dönün" çağrısı yaptı.

ECOWAS'tan yapılan yazılı açıklamada, anayasaya aykırı herhangi bir siyasi değişikliğe kesinle karşı oldukları bildirildi.

Açıklamada, ECOWAS'ın ülkedeki krizin çözümü için Mali'nin seçilmiş hükümetine destek vermeye devam edeceği vurgulandı.

Mayıstan bu yana siyasi krizle mücadele eden Mali'de, sabah başkent Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulmuş ve askeri araçların başkente ilerlediği öğrenilmişti.

Ordunun 2 gruba ayrıldığı, isyancı askerlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın emriyle hareket edenlerin de olduğu ifade edilmişti.

Meclis Başkanı Moussa Timbine, Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'nin alıkonulduğu belirtilmişti.

Keita'ya sadık olduğu bilinen Genelkurmay Başkanı Tieble Drame, Başbakan Boubou Cisse ve Cumhurbaşkanı Keita'nın oğlu Karim Keita'nın da askerlerin elinde olduğu iddia edilmişti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Güncel
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik Güncel
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor Ekonomi
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Magazin
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım 3. Sayfa
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı Dünya
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
Protestolarla sarsılan Belarus'ta ordu birlikleri ülkenin batı sınırına konuşlandırıldı
Protestolarla sarsılan Belarus'ta ordu birlikleri ülkenin batı sınırına konuşlandırıldı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar
Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Dünyanın en kaliteli incirlerinden 'Bursa Siyahı'nın ihracat yolculuğu başladı
Dünyanın en kaliteli incirlerinden 'Bursa Siyahı'nın ihracat yolculuğu başladı
Son Dakika: Suriye'de Rus askerlerine yapılan saldırıda bir general öldü, 2 asker yaralandı
Son Dakika: Suriye'de Rus askerlerine yapılan saldırıda bir general öldü, 2 asker yaralandı
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı
Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı
Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Kazada otomobilin kopan kapısı, diğer aracın önüne saplandı
Kazada otomobilin kopan kapısı, diğer aracın önüne saplandı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Çalışmalar devam ediyor, esas amaç hem kadın hem aile kurumu olmalı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Çalışmalar devam ediyor, esas amaç hem kadın hem aile kurumu olmalı
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor
Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Ali Koç Caner Erkin Metin Oktay Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Çocuk Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Batı Afrika ülkelerinden Mali'de darbe girişiminde bulunan askerlere "kışlaya dönün" çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 19:38:28. #1.14#
title