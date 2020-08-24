Son dakika haber... Batı Afrika bloğu Mali'deki askeri cuntayla bazı konularda uzlaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Batı Afrika bloğu Mali'deki askeri cuntayla bazı konularda uzlaştı

Gelen son dakika haberlerine göre Mali'de askeri cuntanın, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'yı devirmesinin ardından Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) bölgeye giden heyet, askeri cuntayla bazı konu başlıklarında uzlaşma sağladı.

Son dakika haber... Batı Afrika bloğu Mali'deki askeri cuntayla bazı konularda uzlaştı
24.08.2020 02:17 | Son Güncelleme: 24.08.2020 02:17

Mali'de askeri cuntanın, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'yı devirmesinin ardından Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) bölgeye giden heyet, askeri cuntayla bazı konu başlıklarında uzlaşma sağladı.

Savunma Bakanlığında gün boyu süren görüşmelerin ardından ECOWAS heyeti ve askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyinden (CNSP) kısa bir açıklama geldi.

ECOWAS heyetinin önderliğini yapan eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, bazı konu başlıklarında uzlaşı sağladıklarını ancak bazılarının da görüşüleceğini söyledi.

CNSP sözcüsü İsmael Wague ise görüşmelerin pazartesi günü de devam edeceğini dile getirdi.

Anlaşmaya varılan konuların neler olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Geçiş sürecine ilişkin detaylar merak ediliyor

Batı Afrikalı liderlerle cunta rejiminin, geçiş dönemi ve Keita'nın durumuna ilişkin nasıl bir anlaşmaya vardığı hala merak konusu.

Askeri cunta, sivil ve siyasi bir geçiş için söz verse de sürecin tamamen askerler tarafından yönetilmesinden endişe ediliyor.

Muhalefet platformu M5 RFP'nin geçiş sürecinde nasıl bir rol oynayacağı ve Keita destekçilerinin de sürecin içinde yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

Keita sürgüne gönderilebilir iddiası

Bamako'ya cumartesi günü gelen heyet, darbenin komuta edildiği Kati'deki askeri kışlada Keita, Başbakan Boubou Cisse ve alıkonan diğer yetkilileri ziyaret etmişti.

Ziyaret sonrası heyet lideri Jonathan, Keita'nın durumun gayet iyi olduğunu söylemişti.

Afrika basınında çıkan haberlerde ise bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 75 yaşındaki devrik liderin Senegal'e ya da Birleşik Arap Emirlikleri'ne sürgüne gönderilebileceği iddia edildi.

ECOWAS'tan sert yaptırım

Mali'de muhalefet ile Keita arasında derinleşen krizde arabuluculuk girişimlerinde bulunan ECOWAS, bölgeye birkaç kez heyet göndermiş ancak görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Muhalefet platformu M5 RFP, mayıstan bu yana Keita'nın istifasında diretirken, ECOWAS ise asla böyle bir seçeneğin olmadığını bildirmişti.

ECOWAS, Keita'nın darbeciler tarafından istifa ettirilmesinin ardından Mali ile 15 üye ülkenin kara ve hava sınırlarının kapatıldığını, ekonomik ve ticari ilişkilerin durdurulduğunu açıklamıştı.

Bu karar M5 RFP tarafından sertçe eleştirilmiş, ECOWAS'ın halklara yaptırım uygulayamayacağı belirtilmişti.

Muhalifler, Keita'nın ECOWAS yüzünden istifa etmediğini iddia ederek, topluluğu ülkedeki krizi daha da derinleştirmekle suçlamıştı.

Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını duyurmuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu Ekonomi
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar Magazin
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi 3. Sayfa
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı Güncel
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı Güncel
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
Adana'daki orman yangınında 200 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı
Adana'daki orman yangınında 200 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı
ABD kıyılarına aynı anda 2 tropik fırtına yaklaşıyor
ABD kıyılarına aynı anda 2 tropik fırtına yaklaşıyor
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı
Trump, koronavirüste ölüm oranını yüzde 35 azaltan plazma tedavisini duyurdu
Trump, koronavirüste ölüm oranını yüzde 35 azaltan plazma tedavisini duyurdu
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Bakan Soylu, Giresun'da sel sularına düşmekten son anda kurtuldu
Bakan Soylu, Giresun'da sel sularına düşmekten son anda kurtuldu
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Genç Osman'ın ani ölümü ikizleri ayırdı! Karantinada olan aile, oğullarını son yolculuğuna uğurlayamadı
Genç Osman'ın ani ölümü ikizleri ayırdı! Karantinada olan aile, oğullarını son yolculuğuna uğurlayamadı
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum Muharrem İnce Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Fuat Çapa Caner Erkin Sergen Yalçın Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel Kaza Adana Dereli
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Batı Afrika bloğu Mali'deki askeri cuntayla bazı konularda uzlaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 02:20:40. #1.14#
title