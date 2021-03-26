Son dakika haber | Başsavcılıktan jandarma personellerine başarı belgesi

Gelen son dakika haberlerine göre İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, adli olaylarla ilgili özverili çalışmaları ve başarılarından dolayı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 6 personeli, başarı belgesiyle ödüllendirdi.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, adli olaylarla ilgili özverili çalışmaları ve başarılarından dolayı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 6 personeli, başarı belgesiyle ödüllendirdi.

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen belge takdim törenine, İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Enes ve Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Kasabalı ile jandarma personelleri katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Kale, asayiş ve adli olaylar başta olmak üzere özverili çalışmaları ve üstün gayretle örnek davranışlarından dolayı ilçede görev yapan 6 jandarma personelinin başarı belgesiyle takdir edildiğini söyledi.

Kale, "Sorumluluk sahasındaki asayiş hizmetlerinin yürütülmesinde, aranan şahısların yakalanmasında, adli konularla ilgili getirilmesinde göstermiş oldukları üstün gayret ve özverili çalışmalardan dolayı kendilerini tebrik ediyoruz. İlçe Jandarma Komutanlığımızdaki tüm personellerimize de görevlerinde başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek