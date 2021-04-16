Son dakika haber: Baskil'de şehit polis Hüseyin Göral adına kütüphane açıldı

Son dakika gündem haberine göre Baskil ilçesinde Tüm Şehit Çocukları Derneği tarafından hazırlanan "Şehit Kütüphaneleri" projesi kapsamında şehit polis Hüseyin Göral adına oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.