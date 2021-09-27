Son dakika haberi: Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında 29 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında 29 zanlı tutuklandı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 294 zanlıdan 29'u tutuklandı.

ANKARA (AA) - Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 294 zanlıdan 29'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 20-26 Eylül tarihleri arasında operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 6 kilo 500 gram esrar, 900 gram bonzai, 300 gram metamfetamin ve 3 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 294 şüpheliden 29'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haberi: Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında 29 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında 29 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında 29 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında 29 zanlı tutuklandı
AA - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Joe Biden Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Oğuzhan Koç Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mahmut Özer Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi: Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında 29 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 10:53:10. #1.12#