Son dakika haberi: Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında 29 zanlı tutuklandı
Son dakika haberlerine göre Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 294 zanlıdan 29'u tutuklandı.
ANKARA (AA) - Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 294 zanlıdan 29'u tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 20-26 Eylül tarihleri arasında operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 6 kilo 500 gram esrar, 900 gram bonzai, 300 gram metamfetamin ve 3 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 294 şüpheliden 29'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.