Son dakika haber | Başkentteki özel bir hastanede çıkan yangın nedeniyle 17 hasta tahliye edildi - Haberler
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Son dakika haber | Başkentteki özel bir hastanede çıkan yangın nedeniyle 17 hasta tahliye edildi

Son dakika haber | Başkentteki özel bir hastanede çıkan yangın nedeniyle 17 hasta tahliye edildi
AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Ankara'nın Mamak ilçesindeki özel bir hastanede çıkan yangın nedeniyle 17 hasta, çevredeki hastanelere sevk edildi.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Mamak ilçesindeki özel bir hastanede çıkan yangın nedeniyle 17 hasta, çevredeki hastanelere sevk edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Tuzluçayır Mahallesi Natoyolu Caddesi'ndeki özel bir hastanenin depo bölümünde saat 20.20'de henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu, yangın kontrol altına alınırken, hastanede çeşitli servislerde yatan 17 hasta tahliye edildi.

Can kaybının yaşanmadığı yangında, hastalar, çevredeki hastanelere ambulanslarla nakledildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri

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