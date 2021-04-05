Son dakika! Başkentte zehir tacirlerine operasyon
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Son dakika! Başkentte zehir tacirlerine operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 1,3 kilogram esrar ve 1,7 kilogram eroin ele geçirildi.

Son Dakika! Ankara'da yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek
Son Dakika! Ankara'da yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 1,3 kilogram esrar ve 1,7 kilogram eroin ele geçirildi.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında il genelinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 397 şahıstan 29'u tutuklandı. Yapılan operasyonlarda 1,3 kilogram esrar, 1,7 kilogram eroin, 5 bin 640 captagon ve 6 bin 700 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

(Mevlüt İşli - Ali Nargüner/İHA)

Son dakika! Başkentte zehir tacirlerine operasyon
Son dakika! Başkentte zehir tacirlerine operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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