Son dakika! Başkentte zehir tacirlerine operasyon

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 1,3 kilogram esrar ve 1,7 kilogram eroin ele geçirildi.
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Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 1,3 kilogram esrar ve 1,7 kilogram eroin ele geçirildi.
Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında il genelinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 397 şahıstan 29'u tutuklandı. Yapılan operasyonlarda 1,3 kilogram esrar, 1,7 kilogram eroin, 5 bin 640 captagon ve 6 bin 700 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
(Mevlüt İşli - Ali Nargüner/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı