Son dakika haber: Başkentte yol kenarında sızan alkollü vatandaş hastaneye götürüldü Son dakika haberi... Ankara'da alkollü vatandaşlar, gece saatlerinde görev yapan polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Ankara'da alkollü vatandaşlar, gece saatlerinde görev yapan polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Trafik ekipleri, kentin belirli kontrol noktalarında gece boyunca vatandaşların trafikte güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla uygulama yaptı.

Alkol uygulamasının yanında araç sahiplerinin sürücü belgelerini ve araç ruhsatlarını da kontrol eden trafik ekipleri, çoğu zaman zor anlar yaşadı.

Alkolmetreyi üflemek istemeyen veya alkollü olmadığını iddia eden sürücüler ile polisler arasında tartışma yaşandı.

Arjantin Caddesi'nde bir vatandaşın yol kenarında hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşı uyandırmaya çalıştı.

Ekipler, alkolün etkisiyle sızdığı anlaşılan vatandaşı uyandıramayınca 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekiplerinin de uyandırma çabaları boşa çıkınca alkollü vatandaş, sedyeyle ambulansa alınarak Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA