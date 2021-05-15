Son dakika haber! Başkentte sokakta yürüyen bir kişi silahla yaralandı
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Son dakika haber! Başkentte sokakta yürüyen bir kişi silahla yaralandı

Son dakika haber! Başkentte sokakta yürüyen bir kişi silahla yaralandı
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Keçiören ilçesinde bir kişi, silahla yaralandı.

Keçiören ilçesinde bir kişi, silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Tepebaşı Mahallesi Bayrak Sokak'ta yürüyen S.D, silahla vuruldu.

Yaralanan S.D, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırganların bulunması için polis çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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