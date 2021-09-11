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Son dakika haber... Başkentte sır cinayet: Parkta başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Başkentte sır cinayet: Parkta başından vurulan şahıs hayatını kaybetti Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir parkta kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Uğurcan Süleymanoğlu hayatını kaybetti.

Başkentte sır cinayet: Parkta başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir parkta kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Uğurcan Süleymanoğlu hayatını kaybetti.

Olay, Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Ahmet Erbağ parkı içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Park içinde bulunan Uğurcan Süleymanoğlu henüz kimliği belirmeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Başından ağır yaralanan Süleymanoğlu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, firari katil zanlısının yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Olaya tanık olan bir görgü şahidi ise, "Biz köşede oturuyorduk. Ardından buraya 4-5 tane abi geldi. Diğer abi de kaçıyordu. Sonra geldiler, abinin kafasına vurdular. Abi yere düştü. Silah biraz küçüktü zaten. Silahı cebine koyup, kaçıp gittiler" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber... Başkentte sır cinayet: Parkta başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Son dakika haber... Başkentte sır cinayet: Parkta başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Son dakika haber... Başkentte sır cinayet: Parkta başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Son dakika haber... Başkentte sır cinayet: Parkta başından vurulan şahıs hayatını kaybetti
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