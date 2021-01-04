Son dakika haber: Başkentte sahte ilaç ve kaçak içki operasyonu
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Son dakika haber: Başkentte sahte ilaç ve kaçak içki operasyonu

04.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:35

Gelen son dakika haberlerine göre Başkentte, 3 bin 127 kutu sahte ilaç ile toplam 344 litre kaçak ve sahte alkollü içkiye el koyuldu.

Başkentte, 3 bin 127 kutu sahte ilaç ile toplam 344 litre kaçak ve sahte alkollü içkiye el koyuldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 28 Aralık-3 Ocak tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 3 bin 127 kutu sahte ilaç, toplam 344 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 1795 kaçak muhtelif eşya, 82 kilogram kaçak tütün ve 7 tarihi sikke ele geçirildi.

Operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haber: Başkentte sahte ilaç ve kaçak içki operasyonu
Son dakika haber: Başkentte sahte ilaç ve kaçak içki operasyonu
Son dakika haber: Başkentte sahte ilaç ve kaçak içki operasyonu
Son dakika haber: Başkentte sahte ilaç ve kaçak içki operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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