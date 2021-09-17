Son dakika haber... Başkentte metruk bir evde çıkan yangın nedeniyle 7 evde hasar oluştu

Çamlıdere ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın nedeniyle 7 ev hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Çamlıdere ilçesi Yılanlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde metruk bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, şiddetli rüzgarın etkisiyle çevredeki 7 eve sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucu tüm evlerdeki yangını kontrol altına aldı.

Yapılan kontrollerde yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi.

Yangınları söndürmek amacıyla büyükşehir ve ilçe belediyelerinden 87 personelin 21 araçla müdahale ettiği öğrenildi.

Öte yandan söz konusu mahallede telefon hatlarında sorun yaşandığı, yangın ihbarının dahi köy dışından yapıldığı öne sürüldü.