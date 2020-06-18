Son dakika haber! Başkentte LGS ve YKS sınavına gireceklere ulaşım ücretsiz olacak
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Son dakika haber! Başkentte LGS ve YKS sınavına gireceklere ulaşım ücretsiz olacak

Son dakika haberlerine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı günlerde öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine, toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Son dakika haber! Başkentte LGS ve YKS sınavına gireceklere ulaşım ücretsiz olacak
18.06.2020 13:05 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:24

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı günlerde öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine, toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek LGS ile YKS'nın yapılacağı 27-28 Haziran tarihlerinde öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri EGO Genel Müdürlüğüne ait Ankaray, otobüsler ve metrolardan ücretsiz yararlanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) talebi doğrultusunda tüm hatlarda hafta içi servis saatleri uygulaması geçerli olacak. LGS sınavında birinci oturum sabah saat 09.30, ikinci oturum saat 11.30 olarak belirlenirken, YKS için iki gün boyunca sabah 10.15 ile öğleden sonra 15.45 saatlerinde toplu taşıma araçları öğrencilerin sınav yerlerine kolayca ulaşabilmeleri amacıyla tam kapasite çalışacak.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, 20 araç ve 40 personelle otobüs duraklarında 150 bin, Ankaray ve metro istasyonlarında ise sınav öncesi 100 bin maske dağıtımında bulunacak.

Kaynak: AA

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