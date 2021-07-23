Son dakika haber! Başkentte kaza yapan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Son dakika haber! Başkentte kaza yapan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Son dakika haber! Başkentte kaza yapan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Keçiören Ufuktepe Mahallesi Osman Gazi Caddesi üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir başka araca çarparak takla attı, ardından devrildi.

Otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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