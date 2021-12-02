Son dakika haber | Başkentte iş yerine otomobiliyle giren ortağını öldüren şüpheli yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, para meselesi yüzünden çıkan tartışmanın ardından iş yerine otomobille giren ortağını tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince saklandığı evde yakalanan şüpheli Hakan T. (40) emniyete götürüldü.

Zanlının ilk ifadesinde, bir anlık öfkeyle tabancayı ateşlediğini öne sürdüğü öğrenildi.

Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi'nde kafe işleten Murat Öztok (35) ile ortağı Hakan T. (40) arasında dün para meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. Öztok, tartışmanın ardından bindiği otomobiliyle kafenin duvarını yıkarak içeri girmiş, bunun üzerine Hakan T, Öztok'a tabancayla ateş etmişti. Hastaneye kaldırılan Öztok müdahalelere rağmen kurtulamamış, şüpheli kaçmıştı.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerası kayıtlarında, Öztok'un otomobilini iş yerine doğru sürmesi, duvarı yıkarak içeri girmesi, zanlının olayın ardından işletmeden çıkarak otomobiliyle kaçması yer alıyor.

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri

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