Son dakika haber... Başkentte gecekondu yangını
Son dakika haberi... Ankara'da bir gecekondu, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
31.08.2020 02:11 | Son Güncelleme: 31.08.2020 03:06
Ankara'da bir gecekondu, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Keçiören ilçesi Hisar Mahallesi Yamaç Sokak'ta bir gecekonduda yangın çıktığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyecilerin müdahalesi ile söndürülen yangında, gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA