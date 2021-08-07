Son dakika haber | Başkentte etkili olan sağanak, seli de beraberinde getirdi
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Son dakika haber | Başkentte etkili olan sağanak, seli de beraberinde getirdi

Son dakika haber | Başkentte etkili olan sağanak, seli de beraberinde getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Ankara'da aylar sonra gelen sağanak yağışının seli de beraberinde getirmesi araçların yolda kalmasına ve sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Ankara'da aylar sonra gelen sağanak yağışının seli de beraberinde getirmesi araçların yolda kalmasına ve sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Başkentte uzun bir aradan sonra tekrar etkisini gösteren sağanak kentte selin meydana gelmesine neden oldu. Ankara - Eskişehir yolunda yaşanan selden dolayı bölgede trafik durma noktasına gelirken, birçok sürücü de zor anlar yaşadı. Sular altında kalan yollar nedeniyle araç sürücüleri uzun süre beklerken, sel sularına kapılan iki otomobil ise metrelerce sürüklendi. Durum üzerine bölgeye intikal eden Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve ASKİ ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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